SPK'den Yeni Halka Arz ve İzinler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SPK'den Yeni Halka Arz ve İzinler

SPK, Balsu Gıda ve Bulls Girişim'in halka arzını onayladı; çeşitli sermaye artırımlarına izin verdi.

07.02.2025 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ile Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre Kurul, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 17,57 liradan, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin ise 12,18 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Global Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar 300 milyon lira ve EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon lira bedelsiz, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin ise 4 milyar 500 milyon lira bedelli sermaye artırımına onay verildi.

Kurul, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 4 milyar liralık, Yükselen Çelik AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 192 milyon 800 bin liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 125 milyon liralık, Aygaz AŞ'nin 3 milyar liralık, Ziraat Bankasının 60 milyar liralık, Ünlü Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 900 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ'nin "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Katılım Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu" ve "Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu" kurulması talebi onaylanırken, 1 milyar 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde 300 milyon lira başlangıç sermayeli Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verildi.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

SPK, QNB Portföy Yönetimi AŞ'ye 311 bin 134 lira, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 493 bin 22 lira, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 944 bin 578 lira, Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye 466 bin 701 lira idari para cezası uyguladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Balsu Gıda, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'den Yeni Halka Arz ve İzinler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 01:11:24. #1.12#
SON DAKİKA: SPK'den Yeni Halka Arz ve İzinler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.