SPK Halka Arz Onayları

25.02.2026 23:51
Sermaye Piyasası Kurulu, Gentaş ve Metropal'in halka arzını onayladı, yeni fon ve borçlanma araçları izni verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ ile Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

SPK'nin haftalık bültenine göre, Kurul, Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ'nin 11 liradan, Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ'nin 80 liradan halka arzını uygun buldu.

Kurul, Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6 milyar liralık, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 2 milyar 182 milyon 800 bin liralık, Lider Faktoring AŞ'nin 1 milyar 650 milyon liralık, Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 750 milyon liralık, Figo Finans Faktoring AŞ'nin 150 milyon liralık ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK tarafından TMKŞ DestekBank Birinci Varlık Finansman Fonu'nun 5 milyar liralık, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 2 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Astra Portföy Yönetimi AŞ Pragma Capital Partners Fon VII Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Inveo Portföy Yönetimi AŞ GTC I Eş-Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin veren Kurul, Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ'nin Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Kurul, hakkında borsalarda işlem yapma yasağı kararı tesis edilmiş kişilerin hesabından kredilerin tasfiyesi amacıyla gerçekleştirilen satış işlemlerinde kişilerin kredi borcundan fazla tutarda satış yapılması nedeniyle Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 1 milyon 944 bin 578 lira, şirket müşterilerine ilişkin olarak SPK tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin hatalı raporlanması suretiyle SPK'ye yanıltıcı nitelikte bilgi ve belge ibraz edilmesi sebebiyle de 5 milyon 833 bin 734 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri AŞ (FMIZP) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili FMIZP pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle 1 milyon 183 bin 10 lira idari para cezası uyguladı.

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (EKSUN) ve Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AVGYO) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili de 3 kişiye toplamda 79 milyon 904 bin 682 lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 12 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin 4. fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

