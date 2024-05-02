SPK, Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojilerinin İlk Halka Arzını Onayladı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojilerinin İlk Halka Arzını Onayladı

SPK, Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojilerinin İlk Halka Arzını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Metalurji ve Altınay Savunma Teknolojilerinin ilk halka arzına onay verdi. Ayrıca, SPK Hun Yenilenebilir Enerji, Pegasus Hava Taşımacılığı, Çağdaş Faktoring, Arena Finans Faktoring, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, VDF Filo Kiralama, Aktif Yatırım Bankası ve diğer şirketlerin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracı başvurularını da onayladı. SPK ayrıca, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi ve Hedef Portföy Yönetimi'nin gayrimenkul yatırım fonu kuruluşuna izin verdi. Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik kaldıraçlı işlem yaptıran 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

02.05.2024 23:27
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Koç Metalurji ile Altınay Savunma Teknolojilerinin ilk halka arzını onayladı.

SPK bültenine göre, Koç Metalurjinin pay başına 20,50 liradan, Altınay Savunma Teknolojilerinin pay başına 32 liradan ilk halka arzına onay verildi.

Kurul, Hun Yenilenebilir Enerji Üretimin 420 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Pegasus Hava Taşımacılığının 397 milyon 700 bin 293 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, Çağdaş Faktoringin 250 milyon lira, Arena Finans Faktoringin 120 milyon lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerlerin 400 milyon lira, VDF Filo Kiralamanın 350 milyon lira, Aktif Yatırım Bankasının 21 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı.

SPK, Argeus Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Kurul, Ünlü Portföy Yönetimi AŞ İdacapital İvmelendirme Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun, Nurol Portföy Yönetimine devreldilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Acar Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 47 milyon liradan 102 milyon liraya artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin olumlu karşılanmasına karar veren SPK, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonunun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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