SPK, Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleriyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

SPK, Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleriyle ilgili inceleme başlattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleriyle ilgili sosyal medya hesaplarıyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. Yapılan paylaşımların piyasa dolandırıcılığı olduğu belirtilerek, bu tür haberleri yapan ve yayınlayan kişilere hapis ve para cezası uygulanacağı ifade edildi.

24.08.2024 01:31
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SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), "Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

SPK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarıyla Borsa yatırımcısını yanlış yönlendirerek zarara uğramasına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kurulumuzca Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemler anlık olarak takip edilmektedir. Gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizması sürekli işlemektedir. Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI'

Yapılan paylaşımların bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı olduğu belirtilerek, "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Alınan düzenlemeler uyarınca, 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler' ile 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/ incelemeler derhal başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi SPK, Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleriyle ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

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