SPK, MKK için Yeni Düzenlemeler Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SPK, MKK için Yeni Düzenlemeler Getirdi

SPK, MKK'nın denetimine dair yeni yönetmelik ve tebliğle, yabancı yatırımcıların hesap açımını kolaylaştırdı.

29.04.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) denetimine dair usul ve esaslar ile kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasını düzenleyen yönetmelik ve tebliğinde değişikliğe gitti.

SPK'nın sermaye piyasası araçlarına ilişkin düzenlemeler içeren MKK'nın Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik yönetmeliğine göre, MKK, yurt dışında yerleşik hak sahipleri adına yatırım kuruluşlarında hesap açılması için gerekli dokümanları, ilgililerinden elektronik ortamda temin edilebilecek ve hesap açılacak yatırım kuruluşları ile paylaşılabileceği merkezi Doküman Yönetim Sisteminin (DYS) işlemlerini yürütecek.

Yurt dışında yerleşik hak sahipleri adına yatırım kuruluşlarında hesap açılması için gerekli dokümanlar, yatırım kuruluşları tarafından MKK tarafından sunulan merkezi doküman yönetim sisteminden de temin edilebilecek. Bu doküman yönetim sisteminin kullanımına ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar, MKK tarafından belirlenecek.

Aynı hesaba ait benzer başvuru dokümanlarının farklı banka ve aracı kurumlara mükerrer gönderimi önlenecek

Doküman Yönetim Sistemi, Türkiye sermaye piyasalarında işlem yapmak isteyen yabancı yatırımcıların Türkiye'de mevzuat gereği yatırım kuruluşları nezdinde hesap açarken sunmak zorunda oldukları belgelerin belirlenen standartlara uygun şekilde yüklenebileceği, MKK nezdinde oluşturulan dijital bir platform konumunda bulunuyor.

DYS, mevcut durumda posta yoluyla fiziki ortamlarda tamamen manuel yürütülen hesap açım süreçlerinde hız, kalite ve maliyet avantajı sağlayacak bir sistem olarak faaliyet gösteriyor.

Yurt içinde hesap açım merkezi olarak yetkilendirilen MKK nezdinde oluşturulacak DYS'nin, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların hesap açım süreçlerini hızlandırması, aynı hesaba ait benzer başvuru dokümanlarının farklı banka ve aracı kurumlara mükerrer gönderimini önlemesi ve hesap, başvuru, doküman eşleştirmesi işlemlerini kolaylaştırması bekleniyor.

Ayrıca dokümanların merkezi bir sistemde toplanması ve oluşturulan dijital kimlikle dokümanların kurumlar arasında paylaşımının sağlanması, yabancı yatırımcıların vergi numarası başvurusu ile alım süreçlerinin hızlandırılması ve operasyonel süreçler olan kurye gönderimi, tercüme işlemleri, vergi numarası alım gibi süreçlerde zaman maliyetini azaltması ile süreçlerin dijital ortama taşınması bakımından piyasalara katkı sağlaması öngörülüyor.???

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK, MKK için Yeni Düzenlemeler Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah’ım çıldıracağım ya Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah'ım çıldıracağım ya
Sürücüler dikkat Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir Sürücüler dikkat! Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir
1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor 1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor
Türkiye Şampiyonası’nda olay Saha savaş alanına döndü Türkiye Şampiyonası'nda olay! Saha savaş alanına döndü
Murat Kurum’a teşekkür eden TİP’li Başkan özür diledi Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı
Kanada ordusunda “kaz“ alarmı Kanada ordusunda "kaz" alarmı
Şırnak’ta çoban ölü bulundu Şırnak'ta çoban ölü bulundu
Çin’deki bir restoranda yangın faciası 22 kişi hayatını kaybetti Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
13:19
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
13:12
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
12:52
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
12:45
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi
Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
12:41
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti
Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
12:39
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
12:36
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:50:41. #7.13#
SON DAKİKA: SPK, MKK için Yeni Düzenlemeler Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.