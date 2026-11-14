SPK, Plastikkart ve Flap'ın bedelsiz sermaye artırımlarını uygun buldu - Son Dakika
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SPK, Plastikkart ve Flap'ın bedelsiz sermaye artırımlarını uygun buldu

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SPK, Plastikkart'ın 277 milyon 250 bin liralık ve Flap'ın 306 milyon 250 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu uygun buldu. Kurul, ayrıca 65 gerçek kişi için suç duyurusu yapılmasına ve 12 internet sitesinin erişime engellenmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 277 milyon 250 bin liralık, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ'nin 306 milyon 250 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 300 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onaylayan Kurul, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

FT Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Piramit Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi. Tema Bağımsız Denetim AŞ'nin sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar listesine alınma talebi de olumlu karşılandı.

E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ, Kardemir Çelik Sanayi AŞ ve Graintürk Holding AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 65 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 12 internet sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren Kurul, 36 gerçek kişi hakkında lisans iptali cezasının verildiğini, 65 gerçek kişi ve 6 tüzel kişi hakkında ise işlem yasağı kararının verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansBorsaSon Dakika

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