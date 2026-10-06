SPK, şüpheli fon iddialarına yanıt verdi ve 2026'da 96 suç duyurusu yaptı - Son Dakika
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SPK, şüpheli fon iddialarına yanıt verdi ve 2026'da 96 suç duyurusu yaptı

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SPK, Borsa İstanbul'un şüpheli fonlarla ilgili uyarılarının dikkate alınmadığı iddialarına yanıt verdi. Kurul, 2026'da fon işlemleri nedeniyle 96 suç duyurusu yapıldığını, 2026'nın ilk 9 ayında 948 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), 2026 yılında fonlarla ilgili işlemler nedeniyle 96 suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SPK, İstanbul Borsası tarafından şüpheli fonlarla ilgili yapılan uyarıların dikkate alınmadığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kurulumuz, Borsa İstanbul tarafından gelen tüm bildirimleri titizlikle değerlendirmekte, gerekli denetim ve gözetim işlemlerini yerine getirmektedir. Öte yandan Kurulumuz gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarını dahi dikkate almakta ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımları uygulamaktadır. Kurulumuz, denetimleri neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon TL ve 2026 yılının ilk 9 ayında 948 milyon TL idari para cezası uygulamıştır. 2025 yılında 152 kişiye, 2026 yılı başından bu yana 174 kişiye suç duyurusunda bulunulmuştur. 2026 yılında yapılan suç duyurularının 96'sı fonlarla ilgili işlemler nedeniyledir" denildi.

Kaynak: DHA
Sermaye Piyasası KuruluBorsa İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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