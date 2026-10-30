SPK, Türkiye Sigorta'ya 3. çeyrek bilançosu için 16 Kasım'a kadar ek süre verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimi ile ilgili olarak Türkiye Sigorta'ya 3. çeyrek bilançosunu açıklaması için 16 Kasım'a kadar ek süre verdi.

"Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi" KAP'ta açıklandı.

Buna göre, 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak SPK'nin Türkiye Sigorta'ya 3. çeyrek bilançosunu açıklaması için 16 Kasım'a kadar ek süre verdiği bildirildi.

Türkiye Sigorta'nın tasfiyeye konu 131 fonda bakiyesi bulunmuyor

Öte yandan Türkiye Sigorta tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "7 Ekim 2026 tarihli özel durum açıklamamız, tasfiyeye konu fonlardaki bakiyeye ve bilançomuzdaki hisse senetlerine ilişkin olup bu bilgiler 30 Eylül 2026 itibarıyla geçerliliğini korumaktadır. Şirketimizin tasfiyeye konu 131 fon arasında bakiyesi bulunmamaktadır ve bilançosunda hisse senedi olarak yalnızca 141 milyon 401 bin 116,58 adet Türkiye Sigorta payı bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) denetiminde belirtilen ve finansal yatırımlara ilişkin olmayan diğer tespite ilişkin denetim sürecinin devam ettiği bildirilen açıklamada, söz konusu riske ilişkin toplam olası etkinin (vergi etkisi sonrası) şirketin taslak finansal tablolarındaki aktif büyüklüğünün +/- yüzde 1'i seviyesinde olduğu vurgulandı.

Denetimin tamamlanmasının ve sonuçlarının şirkete resmi olarak tebliğ edilmesinin akabinde sonuçların kesinleşeceği, başka bir etkinin beklenmediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuya ilişkin gelişmeler, tüm paydaşlarımızla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir. Türkiye Sigorta Birliğinin Eylül 2026 verilerine göre prim üretiminde sektörün lider şirketi olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, süreci azami hassasiyetle ve olası tüm etkileri gözeterek yürüttüğümüzü bir kez daha vurgularız. İçinden geçilen bu süreçte sigortacılık faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir."