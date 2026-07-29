SPK Üç Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK Üç Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu, 3 şirketin sermaye artırımlarını ve çeşitli borçlanma başvurularını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 380 milyon liralık, Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret AŞ'nin 105,3 milyon liralık bedelli, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin 4 milyar 930 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Garanti Finansal Kiralama AŞ'nin 10 milyar liralık, Garanti Faktoring AŞ'nin 100 milyon dolarlık, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin ise 11 milyar liralık ve 120 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verildi.

Kurul, Golden Global Varlık Kiralama AŞ'nin 600 milyon liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 4 milyar 750 milyon liralık, Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 80 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurularını onayladı.

Kisbu Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

İdari para cezaları

SPK, Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret AŞ (Vanet) hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve bir kişiye toplamda 1,8 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladı.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK Üç Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı
Trump’tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda Trump'tan Beyaz Saray filosuna dev sipariş: Lüksün de lüksü 250 Cadillac Escalade yolda
Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak Futbolda bir ilk: Sakatladığı rakibi iyileşene kadar sahaya çıkamayacak
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

21:30
FIFA’dan Türk kulübüne ceza Lige -6 puanla başlayacaklar
FIFA'dan Türk kulübüne ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Canlı anlatım: Polonya’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Polonya'da ikinci gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 22:32:24. #7.13#
SON DAKİKA: SPK Üç Şirketin Sermaye Artırımını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.