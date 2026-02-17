SPK ve Polis Akademisi'nden Finansal Eğitim Protokolü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Polis Akademisi ile imzaladıkları işbirliği protokolüne ilişkin, "Akademi öğrencilerine yönelik planladığımız finansal okuryazarlık eğitimleri, yalnızca gelir, gider dengesini kurabilmeyi öğretmeyi değil, öğrencilerimizi sanal bahis, kumar ve hızlı kazanç vaadiyle ortaya çıkan finansal risklere karşı bilinçli ve dirençli hale getirmeyi de amaçlamaktadır." dedi.

SPK ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü'nün imzalanmasına ilişkin tören, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde yapıldı.

SPK Başkanı Gönül, burada yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması için gayretlerini sürdürdüklerini belirterek, işbirliği sayesinde polislere de gerekli eğitimi vermek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Dünyada siber suçların gittikçe arttığına, finansal açıdan işlenen bu suçların adeta bir milli güvenlik sorunu haline gelmeye başladığına dikkati çeken Gönül, "Geçen yıl temmuz ayında başlattığımız Siber Dünya ve Finansal İzler Eğitim Programı kapsamında, sanal bahis, yasa dışı kumar ve kiralık IBAN gibi finansal sistemin istismarına yol açan uygulamalara karşı önleyici ve risk azaltıcı içerikler geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. Eğitim programı, ilk etapta korunmaya muhtaç kız çocuklarına yönelik kurgulanmış, devamında da üniversite öğrencileri başta olmak üzere farklı meslek ve yaş gruplarına özel tasarlanmıştır. Burada amacımız yalnızca bilgi vermek değil, finansal tuzakları erken fark eden, dijital risklere karşı dirençli bireyler de yetiştirmektir." diye konuştu.

Gönül, sanal kumar, yasa dışı bahis ve yasa dışı kripto işlemlerinin, finansal okuryazarlığı düşük kesimler için oldukça büyük riskler içerdiğine işaret ederek, "Bütün çabamız, finansal okuryazarlığının artmasıyla birlikte tüm bu risklere karşı bilinç oluşturmaktır. Son yıllarda sermaye piyasamızda büyük gelişmeler kaydettik. Bununla birlikte tüm paydaşlarımızla bu gelişmeleri paylaşmak, bu konuda bilinci artırmak ve finansal açıdan okuryazarlığı da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Finansal okuryazarlığın en önemli amaçlarından birinin de yarının yatırımcılarına gerekli bilgileri vermek olduğunu aktaran Gönül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Protokolle, Polis Akademisi öğrencilerine yönelik planladığımız finansal okuryazarlık eğitimleri, yalnızca gelir, gider dengesini kurabilmeyi öğretmeyi değil, öğrencilerimizi sanal bahis, kumar ve hızlı kazanç vaadiyle ortaya çıkan finansal risklere karşı bilinçli ve dirençli hale getirmeyi de amaçlamaktadır. Göreve başlamadan önce edinilecek bu farkındalık, ileride oluşabilecek borç sarmalı, yasa dışı bahis kaynaklı mağduriyetler, kiralık IBAN kaynaklı dolandırıcılıklar ve mesleki itibar riski gibi tehditlerin önlenmesinde koruyucu set görevi görecektir."

"Finansal okuryazarlık bizim için de son derece önemli"

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı da finansal okuryazarlığın kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, protokol öncesinde de Akademi bünyesindeki öğrencilere mümkün olduğu kadar gerekli finansal dersleri vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Çağın en önemli problemlerinden birisinin dijital alanda işlenen suçlar olduğuna dikkati çeken Balcı, bilgi sahibi olmadan borsaya girmenin çok ciddi sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Balcı, emek verilmeyen para kazanma hırsının bir müddet sonra kişileri ekonomik zorluklara itebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu, bizim teşkilatımız açısından en önemli meselelerden. Bugün kurumsal olarak SPK ile bu eğitimleri vermek istiyoruz. Burada hem öğrencilerimize hem de Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğümüz üzerinden polis memurlarımıza, teşkilatımıza yönelik kapsamlı finansal okuryazarlık dersi vermek istiyoruz. Sanal bahis gibi çeşitli tuzaklara personellerimizin düşmesini istemiyoruz. Çünkü burada yetişen kişiler birer kahramandır. Büyük emekle yetiştirilmiş ve devletin iç huzurunu tesis eden geleceğin kahramanlarıdır. Bu yönde bir farkındalık oluşturmak için de bu çalışmanın, bu protokolün son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü, Gönül ve Balcı tarafından imzalandı.