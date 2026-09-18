SPK, yatırım fonları Rehberi'ni sistemik risk uyarısıyla devreye aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarında oluşabilecek sistemik riskleri önlemek, yatırımcı tasarruflarını korumak ve manipülasyon imkanlarını sınırlandırmak amacıyla hazırlanan Rehber düzenlemesinin kapsamlı çalışmalar sonucunda hayata geçirildiğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de yapılan kapsamlı değişikliklerin hazırlık sürecine ilişkin açıklama yaptı. SPK, düzenlemenin özellikle para piyasası fonları ile hisse senedi serbest fonlarında oluşabilecek sistemik risklerin finansal istikrara etkisini önlemek, yatırımcı tasarruflarını korumak ve fonlar üzerinden manipülasyon imkanlarını sınırlandırmak amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılının son çeyreğinde özellikle serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları aracılığıyla, bazı portföy yönetim şirketlerine ait fonların fiili dolaşım oranı düşük paylarda, ekonomik gerçeklik ve şirketlerin temel finansal büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine neden olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 2 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında gündeme alındığı aktarılan açıklamada, SPK tarafından alınabilecek makroihtiyati tedbirlere ilişkin tavsiye kararı verildiği ifade edildi. Bu kararın ardından 3 Aralık 2025 tarihinde SPK bünyesinde çalışma grubu oluşturularak çalışmalara başlandığı kaydedildi.

Nitelikli yatırımcı şartı 10 milyon liraya çıkarıldı

Açıklamada, alınan tedbirler kapsamında ilk olarak 18 Aralık 2025 tarihinde nitelikli yatırımcı şartlarında aranan 1 milyon lira tutarındaki finansal varlık toplamının 10 milyon liraya yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Rehber Taslağı'nın hazırlanması sürecinde Borsa İstanbul ve Takasbank'ın görüşlerinin alındığı, kurumlarla toplantılar gerçekleştirilerek iletilen görüşlerin değerlendirildiği ve revize edilen taslağın 28 Ocak 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulduğu belirtildi. Bakanlığın 11 Şubat 2026 tarihinde taslağa ilişkin sektör görüşlerini aldıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe alınmasını bildirdiği aktarıldı.

Taslağın 13 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne gönderilerek tüm sektörün görüşüne açıldığı, 18 Şubat 2026 tarihinde ise Merkezi Kayıt Kuruluşundan görüş talep edildiği ifade edildi.

TEFAS takas yapısında değişikliğe gidildi

Süreç içerisinde TSPB ve Takasbank tarafından, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) işleyişine ilişkin çeşitli değişiklikler yapılmasının talep edildiği belirtilen açıklamada, özellikle TEFAS Uygulama Esasları'ndaki mevcut netleştirme, takas ve alacak dağıtım esaslarının Rehber yayımlanmadan önce kapsamlı şekilde değiştirilmesinin istendiği kaydedildi.

Bu kapsamda TSPB ile Takasbank tarafından TEFAS'ın takas yapısına ilişkin ortak çalışma yürütülerek SPK'ya sunulmasına karar verildiği bildirildi. SPK, Mayıs 2026'da Kurul Başkanlığında yaşanan değişimin ardından da Rehber Taslağı'na ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

TEFAS Uygulama Esasları'nın 17 Haziran 2026 tarihinde SPK tarafından onaylandığı ve 20 Temmuz 2026 tarihinde Takasbank tarafından uygulamaya alındığı belirtildi.

GYF ve GSYF paylarının değerlemesine ilişkin düzenleme

Açıklamada ayrıca, yatırım fonu portföylerine dahil edilen Borsa'da işlem gören gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) katılma paylarının Borsa fiyatı yerine net aktif değer üzerinden değerlenmesine yönelik düzenlemenin de 23 Temmuz 2026 tarihli SPK kararıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Söz konusu uygulamanın 31 Temmuz 2026 tarihinden sonra yürürlüğe girdiği belirtilerek, düzenlemeyle bazı fonların net aktif değerin üzerinde değerleme yapmasının engellendiği ve fon değerlerinin fiktif şekilde hesaplanmasına izin verilmediği kaydedildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren bu iki düzenlemenin ardından Ağustos ayında Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK ile yoğun toplantılar gerçekleştirildiği ve Rehber'in son şeklinin değerlendirildiği bildirildi.

SPK, yapılan çalışmaların Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, TSPB, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile yerli ve yabancı yatırımcıların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak tamamlandığını ve Rehber'in 28 Ağustos 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulduğunu açıkladı. SPK açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Nihai olarak, rehber, yatırım fonu sektöründe, özellikle para piyasası fonları ile hisse senedi serbest fonların, ilişkili taraflar arasında teminatsız borçlanma ve Borsa'da olağandışı fiyat hareketleri yoluyla oluşturdukları sistemik riskin finansal istikrara etkisini önlemek için hayata geçirilmiştir. Anılan düzenleme; yatırımcı tasarrufunu korumaya ve güveni sağlamaya, fonlar üzerinden manipülasyon imkanının sınırlandırılmasına ve şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir. Rehber'e uyum için uygun geçiş süreleri verilmiştir. Rehber sonrası yaşanan gelişmeler, her bir PYŞ bazında ve sektör genelinde Kurulumuzca titizlikle takip edilmeye devam edilecektir."