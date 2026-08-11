Spor Alışkanlıkları Yazda Da Değişmiyor

MultiSport, çalışanların yaz tatili planlarında spor alışkanlıklarındaki değişimi ele alan araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğun iş temposu, hibrit çalışma modelleri ve değişen günlük rutinlerin yanı sıra yaz tatili planları da çalışanların spor alışkanlıklarını yeniden şekillendiriyor.

Çalışanlara sunulan esnek yan haklar, son dönemde çalışan bağlılığını artıran stratejik bir yatırım unsuru haline geldi. Şirketler, modern iş yaşamının getirdiği stres faktörlerini azaltmak ve çalışanlarını daha aktif bir yaşama teşvik etmek için kurumsal "wellness" uygulamalarına yatırımlarını artırıyor. Söz konusu yatırımların insan kaynakları süreçlerinde ve kurum kültüründe kalıcı bir etki yaratabilmesinin, çalışanların sürdürülebilir hareket alışkanlıkları geliştirebilmesiyle mümkün olduğu vurgulanıyor.

MultiSport Türkiye'nin kullanıcı verileri, çalışanların yaz aylarında hareketten vazgeçmediğini, spor rutinlerini mevsim koşullarına ve bulundukları lokasyonlara göre uyarladığını ortaya koyuyor.

Şirketin kullanıcı davranışlarından elde ettiği verilere göre, düzenli spor yapan bireylerin yüzde 99'u yaz aylarında da aktif yaşamını sürdürüyor. Yaz döneminde tatil veya farklı sebeple farklı şehirlere giden çalışanların yüzde 85'i ise spor rutinlerine bulundukları şehirlerde devam ediyor. Bu tablo, fiziksel aktivitenin çalışanların yaşam tarzının kalıcı bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Fitness, yoga ve pilates, yıl boyunca çok tercih edilen branşlar olma özelliğini korurken, yaz döneminde kürek, paddle board, yüzme ve dragon gibi açık hava ve su sporlarına ilgi de belirgin şekilde artıyor. Spor saatleri de günlük yaşam düzenine göre şekilleniyor. Ofis çalışanlarının hafta içi spor tesisi kullanımı mesai saatlerinin ardından yoğunlaşırken, hafta sonlarında daha çok öğle saatleri tercih ediliyor.

Çalışanların aktif yaşam alışkanlıklarını yıl boyunca sürdürebilmesi, spor ve aktivite ağlarının farklı şehirlerde güçlenmesini de beraberinde getiriyor. Türkiye genelinde 5 bine yakın spor tesisine erişim sunan MultiSport, son bir yılda özellikle turizm potansiyeli yüksek şehirlerde tesis ağını genişletti. Muğla'daki tesis ağı bir önceki yıla göre 7,4 katına çıkarken, Antalya'da ise 2,25 kat büyüme kaydedildi. Geniş ağa sahip şehirlerden İstanbul'da tesis ağı yüzde 28, İzmir'de ise yüzde 17 büyüdü.

"80'den fazla branşa erişim imkanı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MultiSport Türkiye Genel Müdürü Cenk Erol, 2021'de Türkiye pazarına giriş yapmalarının ardından 36 şehirde, 5 bine yakın spor tesisinden oluşan ekosistemleriyle 3000'den fazla kurumsal müşteriye hizmet verdiklerini belirtti.

Çalışanlara tek bir kart üzerinden fitness, yüzme, yoga, pilates, tenis, dans, kürek ve su sporlarının da aralarında bulunduğu 80'den fazla branşa erişim imkanı sunduklarını aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Tesis ağımızı sürekli genişletirken, özellikle yaz aylarında çalışanların yoğun olarak vakit geçirdiği İzmir, Antalya ve Muğla gibi şehirlerdeki varlığımızı ciddi oranda artırdık. Böylece kullanıcılarımızın aktif yaşam alışkanlıklarını, bulundukları şehirden bağımsız olarak kesintisiz sürdürebilmesini sağlıyoruz. Amacımız, bireylerin fiziksel aktiviteye erişimi kolaylaştırmak ve kurumlarda sürdürülebilir bir hareket kültürünün yaygınlaşmasına öncülük etmek."