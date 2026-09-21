Spot Bitcoin ETF'lerine 593 milyon dolarlık girişle Bitcoin 85 bin doları aştı

Kripto para piyasalarında hareketlilik sürerken Bitcoin'in fiyatı güçlü borsa yatırım fonu (ETF) girişleri, makroekonomik gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin etkisiyle Ocak 2026'dan bu yana ilk kez 85 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi CoinMarketCap???????'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 5,12 artışla 2 trilyon 890 milyar dolara ulaştı.

Bu sürede yüzde 5'ten fazla değer kazanan Bitcoin, saat 15.25 itibarıyla 85 bin 156 dolardan işlem gördü. Böylece haftalık değer kazancı yüzde 10'a ulaşan kripto para birimi, 29 Ocak 2026'dan bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık yüzde 6 artışla 2 bin 721 dolar seviyesine yükseldi.

Jeopolitik gerilimin azalması ve kısa pozisyon sıkışması etkili oldu

Analistler, yükselişte teknik faktörlerin yanı sıra küresel jeopolitik risklerin hafiflemesinin önemli rol oynadığını belirtiyor.

ABD yönetiminin Körfez bölgesine yönelik olası misilleme saldırılarını şimdilik askıya aldığına ilişkin haber akışı, küresel enerji piyasalarına yönelik endişeleri azaltırken kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelik yatırımcı iştahını artırdı.

Bazı analistler ise fiyatlardaki sert yükselişte spekülatif yatırımcıların "kısa pozisyon sıkışmasının" da etkili olduğunu, düşüş yönünde pozisyon alan yatırımcıların bunları kapatmak zorunda kalmasının yükselişi hızlandırdığını belirtti.

ETF girişleri

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisi ve spot Bitcoin ETF'lerine yönelik nakit akışları, yukarı yönlü fiyat ivmesinde belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Sadece geçen hafta perşembe ve cuma günlerinde spot Bitcoin ETF'lerine toplam 593 milyon dolarlık net sermaye girişi kaydedildi.

Bunun yanı sıra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) gerçek varlıkları temsil eden blokzincir tabanlı menkul kıymetlerin ticaretine geçici muafiyet tanıyacağını açıklaması, piyasalardaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme oldu.

Öte yandan, Ekim 2025'te 126 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, bu zirvenin ardından yüzde 30'u aşan fiyat düzeltmesi yaşamıştı.