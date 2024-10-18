Spot Doğal Gaz Fiyatı 11 Bin 869 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 11 Bin 869 Lira

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gaz 11 bin 869 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

18.10.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 869 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 728 bin 188 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 647 bin 790 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 869 lira 39 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 651 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 462 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 275 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 421 bin 574 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 116 milyon 269 bin 235 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 11 Bin 869 Lira - Son Dakika

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