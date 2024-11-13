Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.179 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.179 Lira

Dün spot doğal gazda fiyat 12.179,36 TL, işlem hacmi ise 15,4 milyon lira olarak belirlendi.

13.11.2024 14:47
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 179 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 401 bin 930 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 517 bin 8 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 179 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 268 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 788 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 570 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 212 milyon 671 bin 426 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 211 milyon 910 bin 183 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.179 Lira - Son Dakika

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