Spot Doğal Gaz Fiyatı 12.893 TL

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 893 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 52 bin 245 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 215 bin 610 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 893 lira 88 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 856 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 538 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 249 lira 19 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 264 milyon 365 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 264 milyon 800 bin 389 metreküp olarak kayıtlara geçti.