Spot Doğal Gaz Fiyatı 12 Bin 461 Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı 12 Bin 461 Lira

Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12 bin 461 lira, işlem hacmi 9 milyon 392 bin lira oldu.

24.12.2024 15:52
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 461 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 392 bin 298 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 251 bin 580 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 461 lira, gaz ticaret miktarı ise 764 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 84 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 837 lira 95 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 245 milyon 750 bin 810 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 245 milyon 792 bin 485 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 12 Bin 461 Lira - Son Dakika

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