Spot Doğal Gaz Fiyatı 13.802,50 TL

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 802 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 18 bin 60 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 201 bin 839 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 802 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 364 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 492 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 112 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 362 bin 239 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 223 bin 729 metreküp olarak kayıtlara geçti.