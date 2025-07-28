Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 Bin 430 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 430 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 2 bin 790 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 554 bin 745 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 430 lira, gaz ticaret miktarı da 832 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 151 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 708 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 146 bin metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 133 milyon 530 bin 581 metreküp olarak kayıtlara geçti.