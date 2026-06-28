Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.190 Lira - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.190 Lira

28.06.2026 14:38
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Spot doğal gazda referans fiyat 17.190,61 TL, işlem hacmi ise 19,79 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 190 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 786 bin 390 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 602 bin 848 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 190 lira 61 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 1 milyon 151 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 50 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 331 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 100 milyon 93 bin 833 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 974 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatı 17.190 Lira - Son Dakika

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