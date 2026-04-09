Spot Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 342 Lira
Spot Doğal Gaz Fiyatı 17 Bin 342 Lira

09.04.2026 14:16
Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyat 17.342 lira, işlem hacmi 1.942.304 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 342 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 942 bin 304 lira oldu. Bu tutar önceki gün 2 milyon 308 bin 481 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 342 lira olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 112 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 209 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 474 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 184 milyon 981 bin 334 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 185 milyon 79 bin 811 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

