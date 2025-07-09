Spot Doğal Gaz Fiyatı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı Artışta

09.07.2025 14:30
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Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14.947,81 TL, işlem hacmi ise 11,6 milyon TL oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 947 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 629 bin 100 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 878 bin 568 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 947 lira 81 kuruş, gaz ticaret miktarı da 778 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 695 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 200 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 567 bin 387 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 144 milyon 389 bin 637 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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