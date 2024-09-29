Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 934 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 623 bin 900 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 307 bin 496 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 934 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 891 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 530 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 337 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 136 milyon 919 bin 441 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 311 bin 332 metreküp olarak kayıtlara geçti.