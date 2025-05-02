Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12.951,21 lira, işlem hacmi ise 18,7 milyon lira.

02.05.2025 14:29
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 951 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 685 bin 321 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 21 milyon 852 bin 752 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 951 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 887 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 598 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 303 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 798 bin 908 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 606 bin 695 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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