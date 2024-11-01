Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 958 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 705 bin 2 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 178 bin 190 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 958 lira, gaz ticaret miktarı ise 479 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 555 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 360 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 258 bin 763 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 165 milyon 808 bin 883 metreküp olarak kayıtlara geçti.