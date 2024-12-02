Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı

Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12 bin 486 lira, işlem hacmi ise 16.45 milyon lira oldu.

02.12.2024 14:46
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 486 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 16 milyon 450 bin 128 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 264 bin 620 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 486 lira, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 319 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 110 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 861 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 229 milyon 242 bin 652 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 228 milyon 401 bin 867 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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