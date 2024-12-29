Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 491 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 81 bin 160 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 583 bin 40 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 491 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 532 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 115 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 866 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 232 milyon 667 bin 263 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 232 milyon 649 bin 896 metreküp olarak kayıtlara geçti.