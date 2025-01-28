Spot Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 340 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 177 bin 456 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 12 milyon 470 bin 794 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 340 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 392 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 957 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 723 lira 12 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 260 milyon 605 bin 118 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 260 milyon 434 bin 714 metreküp olarak kayıtlara geçti.