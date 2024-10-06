Spot Doğal Gaz Fiyatları Artışta

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 183 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 439 bin 664 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 711 bin 46 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 183 lira 5 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 612 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 792 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 573 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 730 bin 698 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 886 bin 878 metreküp olarak kayıtlara geçti.