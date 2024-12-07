Spot Doğal Gaz Fiyatları Artışta

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 967 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 22 milyon 802 bin 113 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 829 bin 170 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 967 lira 69 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 906 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 566 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 369 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 261 milyon 563 bin 668 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 260 milyon 827 bin 151 metreküp olarak kayıtlara geçti.