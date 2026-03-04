Spot Doğal Gaz Fiyatları Artışta - Son Dakika
Spot Doğal Gaz Fiyatları Artışta

04.03.2026 14:37
Spot doğal gazda 1000 m³ fiyatı 14.423,08 TL, işlem hacmi 13,4 milyon TL olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 423 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 13 milyon 384 bin 885 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 50 bin 652 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 423 lira 8 kuruş olarak tespit edilirken gaz ticaret miktarı 930 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 144 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 701 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 245 milyon 177 bin 543 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 245 milyon 24 bin 96 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

