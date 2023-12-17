Spot doğal gaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 840 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 714 bin 212 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 766 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 840 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 614 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 482 lira 3 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 198 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 183 milyon 389 bin 199 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 182 milyon 122 bin 139 metreküp olarak kayıtlara geçti.