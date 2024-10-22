Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

1000 metreküp doğal gazın fiyatı 11,871.15 lira, ticaret hacmi 8.66 milyon lira olarak kaydedildi.

22.10.2024 15:52
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 871 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 662 bin 253 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 343 bin 103 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 871 lira 15 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 730 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 464 lira 71 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 277 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 53 bin 521 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 135 milyon 185 bin 202 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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