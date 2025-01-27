Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 396 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 470 bin 794 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 14 milyon 554 bin 256 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 396 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 6 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 16 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 776 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 233 milyon 396 bin 386 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 447 bin 190 metreküp olarak kayıtlara geçti.