Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

03.06.2026 14:36
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Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 17 bin 230 lira, işlem hacmi 2.7 milyon lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 230 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 722 bin 340 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 555 bin 615 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 230 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 158 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 91 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 368 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 117 milyon 602 bin 721 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 117 milyon 526 bin 726 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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