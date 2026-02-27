Spot Doğal Gaz Fiyatları Düştü - Son Dakika
Spot Doğal Gaz Fiyatları Düştü

27.02.2026 14:24
Spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 14 bin 606 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 606 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 827 bin 230 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 122 bin 294 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 606 lira 54 kuruş olarak tespit edilirken, gaz ticaret miktarı 263 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 336 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 876 lira 21 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 213 milyon 860 bin 861 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 214 milyon 111 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
