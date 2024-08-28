Spot doğal gaz fiyatları düşüş gösterdi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 753 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 877 bin 700 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 560 bin 522 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 753 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 415 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 341 lira 16 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 165 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 581 bin 702 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 131 milyon 592 bin 341 metreküp olarak kayıtlara geçti.