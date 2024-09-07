Spot Doğal Gaz Fiyatı Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 310 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 522 bin 170 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 14 milyon 230 bin 182 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 310 lira 93 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 776 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 926 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 695 bin 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 131 milyon 781 bin 1 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 604 bin 635 metreküp olarak kayıtlara geçti.