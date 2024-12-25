Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi

Dün spot doğal gazda 1000 metreküp fiyatı 12 bin 443 lira, işlem hacmi 7 milyon 373 bin lira oldu.

25.12.2024 15:18
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 443 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 373 bin 757 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 392 bin 298 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 443 lira, gaz ticaret miktarı ise 599 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 65 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 820 lira 85 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 248 milyon 159 bin 815 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 248 milyon 178 bin 924 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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