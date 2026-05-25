Spot Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 219 bin 635 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 653 bin 185 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 223 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 243 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 84 lira 15 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 361 lira 85 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 94 milyon 902 bin 632 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 95 milyon 19 bin 513 metreküp olarak kayıtlara geçti.