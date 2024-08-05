Spot doğal gaz fiyatları yükseldi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 326 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 24 milyon 139 bin 150 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 19 bin 185 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 326 lira 96 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 132 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 893 lira 31 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 760 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 130 milyon 969 bin 307 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 129 milyon 230 bin 841 metreküp olarak kayıtlara geçti.