Spot Doğal Gaz Fiyatlarında Değişim

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 901 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 133 bin 314 kuruş lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 696 bin 300 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 901 lira 90 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 638 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 547 lira, satış fiyatı ise 12 bin 256 lira 81 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 275 milyon 433 bin 810 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 274 milyon 165 bin 8 metreküp olarak kayıtlara geçti.