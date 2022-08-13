Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 228 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 57 milyon 991 bin 156 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 86 milyon 628 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 228 lira 51 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 366 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 745 lira 37 kuruş, satış fiyatı 16 bin 711 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 493 bin 709 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 129 milyon 470 bin 942 metreküp olarak kayıtlara geçti.