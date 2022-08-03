Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 509 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 842 bin 480 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 26 milyon 183 bin 900 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 509 lira 86 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 505 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 35 lira 16 kuruş, satış fiyatı 16 bin 984 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 531 bin 345 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 54 bin 645 metreküp olarak kayıtlara geçti.