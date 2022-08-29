Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 750 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 145 milyon 500 bin lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 588 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 18 bin 750 lira oldu. Gaz ticaret miktarı 7 milyon 760 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 312 lira 50 kuruş, satış fiyatı 18 bin 187 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 72 bin 455 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 600 bin 118 metreküp olarak kayıtlara geçti.