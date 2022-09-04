Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 249 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 60 milyon 873 bin 96 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 611 bin 470 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 249 lira 72 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 2 milyon 319 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 37 lira 21 kuruş, satış fiyatı 25 bin 462 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 548 bin 467 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 892 bin 530 metreküp olarak kayıtlara geçti.