Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

01.10.2022 14:24
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 279 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 279 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 214 milyon 489 bin 738 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 215 milyon 740 bin 634 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 279 lira 7 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 8 milyon 162 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 27 bin 67 lira 44 kuruş, satış fiyatı 25 bin 490 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 457 bin 871 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 117 milyon 618 bin 482 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Uşak'ta öğrenciler 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' uygulama sınavına girdi Uşak'ta öğrenciler 'DENEYAP Teknoloji Atölyeleri' uygulama sınavına girdi Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı BAKAN ERSOY KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNİN AMACI HALKI KÜLTÜR VE SANATLA HIZLI BULUŞTURMAK BAKAN ERSOY KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNİN AMACI HALKI KÜLTÜR VE SANATLA HIZLI BULUŞTURMAK
Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:44 Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi
20:29 Umut Bozok attığı gol sonrası yaşadıklarına tepki gösterdi: Çok zoruma gitti, Türk futbolcusuyuz
19:57 Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası tepki gösterdi: Her halde kendisini affettirmeye çalıştı
19:48 Başkan İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığını sorusuna cevap: Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek
19:42 Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
19:06 Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
18:58 Adana Demirspor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler netleşti
18:38 Mehmetçik Katar yolcusu! Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu
18:13 Alkole yeni zam! 100'lük rakının fiyatı 500 lirayı geçti
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 20:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement