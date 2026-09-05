Spot doğal gaz piyasasında dünkü işlem hacmi 5,5 milyon liraya yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 269 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 543 bin 349 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 281 bin 968 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 269 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 321 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 132 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 405 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 90 milyon 282 bin 159 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 319 bin 801 metreküp olarak kayıtlara geçti.