Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Belirlendi

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 924 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 8 bin 250 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 11 milyon 610 bin 305 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 924 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 316 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 570 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 277 lira 99 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 301 milyon 164 bin 490 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 301 milyon 525 bin 204 metreküp olarak kayıtlara geçti.