Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 329 Lira 89 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 329 lira 89 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 768 bin 959 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 372 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 329 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 944 bin metreküp oldu.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 846 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 813 lira 40 kuruş olarak belirlendi.
Türkiye'ye dün 192 milyon 723 bin 584 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 192 milyon 898 bin 341 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından açılan Balıkçı Kahvesi davasında haklı bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi, sulh protokolü ve teslim tutanağının iptali talebini reddetti.
Giresun Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 21 ticaret borsasında Ağustos 2023-Ocak 2024 döneminde toplamda 280 bin 352 ton fındık satıldı. En fazla işlem Sakarya'da gerçekleşirken, Giresun Ticaret Borsası'nda ise 25 bin 842 ton fındık işlem gördü.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, kadın istihdamı ve iş gücüne katılım oranlarını artırmak için politikalar ve uygulamalarla başarılı sonuçlar elde ediyor. İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması konularında çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında Muğla İŞKUR, toplam 31 bin 965 kişinin istihdamına aracılık etti, bunlardan 11 bin 339'u kadındı. Muğla İŞKUR, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek için İşbaşı Eğitim Programları düzenliyor ve iş arayan kadınları uygun işlere yönlendiriyor. Ayrıca Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile nitelikli kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen 'Sektör-Öğrenci Buluşması'na 100'den fazla turizm firması katıldı. Aydın, İzmir ve Denizli'den gelen öğrenciler, turistik tesislerin yöneticileri ile istihdam için bir araya geldi. Fuar, binlerce öğrencinin sektör temsilcileri ile iş görüşmesi yapmasına olanak sağladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ramazan pidesinin 10 liradan satılacağını duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Halk Ekmek tarafından üretilen 340 gramlık pidenin uygun fiyatla büfelerde satışa sunulacağını belirtti.
Havza Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz sağlayacak hattın geçeceği alanlarda saha incelemesi gerçekleştirildi. Yapılacak olan doğal gaz nakil hattı ile Havza Meslek Yüksekokulu ve Üniversite Mahallesi'ne de doğal gaz tedariği sağlanacak. Havza OSB'ye doğal gaz verilmesi, yatırımcıların ilgisini artırarak işsizlik sorununun çözülmesine katkı sağlayacak.
Tekirdağ'da bir haftadır etkili olan sis nedeniyle avlanamayan balıkçılar, istavrit ve karides umuduyla Marmara Denizi'ne açıldı. Balıkçılar, sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte tekrar avcılık faaliyetlerine başladı. Balıkçılar, umutla denizde balık peşinde olmaya devam edeceklerini belirtti.
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