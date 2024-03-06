Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 10 Bin 329 Lira 89 Kuruş

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 329 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 768 bin 959 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 12 milyon 372 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 329 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 944 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 846 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 813 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 192 milyon 723 bin 584 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 192 milyon 898 bin 341 metreküp olarak kayıtlara geçti.